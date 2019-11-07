شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام ينتزع 2,209 لغماً بالأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

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إنتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، 2,209 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.



وذكر المركز في بيان له ، بانه انتزع 20 لغمًا مضادة للأفراد، و 448 لغمًا مضادة للدبابات و 1,712 ذخيرة غير متفجرة، و29 عبوة ناسفة .

وأوضح ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 102,209 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.