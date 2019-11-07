نزار هيثم يكشف تفاصيل لقاء الرئيس هادي بوفد الإنتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبدربه منصورهادي، بوفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في مفاوضات الرياض برئاسة رئيس المجلس، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي .

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وقال هيثم ان الوفد التفاوضي الجنوبي، بحث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، قضية الجنوب ومستقبل وتطلعات الشعب الجنوبي في تقرير المصير وثمنوا فيه دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لانجاح اتفاق الرياض.

وذكر هيثم أن الوفد الجنوبي قدم شرحا مفصلا للرئيس هادي عن الأوضاع في العاصمة الجنوبية عدن والمحافظات الجنوبية، وحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في الجنوب .

من جانبه رحب الرئيس هادي بوفد المجلس الانتقالي الجنوبي، وأكد على عدالة القضية الجنوبية، ودعمه اللا محدود للجنوب سياسيا واقتصاديا وتنموياً، وأهمية وحدة الصف بهذه المرحلة.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك وسفير خادم الحرمين الشريفين الى اليمن سعادة السفير محمد آل الجابر.