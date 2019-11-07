الازمات الدولية تحذر من حرب جديدة في جنوب اليمن بسبب ”اتفاق الرياض”

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات خاصة
أكدت مجموعة الازمات الدولية أن اتفاق الرياض المبرم بين حكومة المرتزقة المدعومة سعوديا وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، الثلاثاء الماضي، قد يمهد لحرب طاحنه بين فصائل المرتزقة.
جاء ذلك في مقال تحليلي أعده المتخصص بالشؤون اليمنية “بيتر ساليزبري”.
وذكر أن اتفاق الرياض يمكن أن يودي إلى جولة حرب أخرى بعد توقف مؤقت مشيرا الى أن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة وأن الغموض الذي يكتنفه كان مطلوبا لحث الطرفين على التوقيع.
وأشار التحليل إلى أن الاتفاق ترك الكثير من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون إجابة, حيث يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة والى سلسلة من إصلاحات الأجهزة الأمنية في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع، تشمل تشكيل قوات مختلطة وإزاحة ونقل الوحدات العسكرية خارج المدينة ونقل وتجميع الاسلحة إلى مواقع تحت إشراف السعودية، لكن الاتفاق لا يحدد أيما ترتيب مُعين يتعين على الأطراف البدء بموجبه تنفيذ هذه الخطوات.
وبحسب ساليزبري فإن حكومة المرتزقة تفضل أن يمضي المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي، في حين يفضل الانتقالي الجنوبي العكس.
وأوضح أن قضايا أخرى عالقة مثل، من سيحصل على منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية، واحتمالية أن يكونا معارضين للانتقالي، مشيرا أنه لا يبدو أن أي من الطرفين قد قبل بالكامل الحل الوسط الذي اتفقا عليه على الورق بغية استخدامه لتوسيع نفوذه الخاص.
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