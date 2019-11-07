العميد سريع : 31 غارة على اليمن في 48 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن قوى العدوان مستمرة في تصعيدها العسكري خلال الـ48 الساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع أن قوى العدوان تستمر في تصعيدها في عدد من جبهات الحدود وفي الداخل بغطاء جوي متواصل بأكثر من 31 غارة خلال 48 ساعة الماضية دون إحراز أي تقدم يذكر.

وأكد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوى العدوان والمرتزقة ..

واشار الى أن قوى العدوان تواصل خروقها في جبهة الساحل الغربي بمحاولات تسلل مستمرة في أغلب الجبهات وتحشيد متواصل، لكن كلها باءت بالفشل وتلقت صفعات موجعه “.