الشوافي يحذر المزارعين ويدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



وجه فلكي يمني، اليوم الخميس، تحذير للطلاب والمزارعين من اجل التنبه خلال الايام القادمة لأحوال الطقس.

ودعا الفلكي عدنان الشوافي، وهو “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، وزارة التربية والتعليم الى التعجيل بإصدار تعميم يراعي معاناه الطلاب في الريف الذين يمشون بضع كيلومترات في برد الصباح للوصول الى مدارسهم و من زاوية أخرى حتى يكون ذلك منظم للعملية و نتمنى ان يكون تعميم ثابت مرتبط بتاريخ للتنفيذ الدوري كل عام كأن نقول من 15 نوفمبر الى 15 فبراير، و بامكانهم تقديم أو تأخير هذا التاريخ، فالغاية هي تنظيم العملية بدلا عن العشوائية و حتى تكون ملزمة و شاملة لجميع المدارس.

وجدد الشوافي دعوته الى أخذ الحيطة و الحذر من الإنخفاض في درجات الحرارة وخصوصا على العاملين في الاماكن المكشوفة أثناء الليل و الصباح الباكر، و المدارس الى مراعاة الطلاب في تأخير طابور الصباح، لنجنب الطلاب من ضربات البرد، ومراعاة من يفتقر الى الملابس الشتوية و أغلبها إن توفرت تحت ضعف القوة الشرائية تكون بجودة منخفضة و لا توفر العزل الحراري الكافي للأطفال.

واشار الشوافي الى أنه وفقا لنماذج وخرائط الطقس للحرارة و الندى و الرطوبة و الرياح، فلا يتوقع هطول للأمطار على نطاق واسع خلال أسبوع مع الإشارة الى توقع بعض الهطول الخفيف المتفرق على أجزاء من المرتفعات الجبلية و السواحل، مع تذبذب وعدم استقرار درجات الحرارة و المحصلة فقد تنخفض من 1 الى 3 درجات على بعض المناطق عن ما هي عليه اليوم الخميس.

ونبه المزارعين في المرتفعات و الاحواض الجبلية الى عدم استبعاد تأثير ذلك الاضطراب على بعض المواضع وليس على نطاق واسع.

ولفت الشوافي الى أنه وبالأخذ بالعوامل الفلكية بانخفاض زاوية تعامد الشمس على اليمن و أصبحت لا ترتفع 60 درجة وقت الزوال على معظم المناطق اليمنية بحسب الموقع الجغرافي لليمن ما يعني إنخفاض تركيز اشعة الشمس و كذلك النناقص التدريجي لطول النهار فاليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019 طول النهار في العاصمة صنعاء الواقعة منتصف اليمن ما يقارب 11 ساعة و 31 دقيقة وأصبح قريب من اقصر نهار في السنة بتاريخ 21 /22 ديسمبر بفارق نحو 18 دقيقة فقط، ذلك معناه تأخر في شروق الشمس، و بالنسبة لدرجات الحرارة فهي مقاربة للمعدلات الطبيعة لبرد الشتاء و هبطت درجة الحرارة الصغرى الأيام الماضية في بعض المحافظات مثل ذمار و صنعاء عن 6 درجات.