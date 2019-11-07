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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن رسميا التفاوض مع الإمارات وتكشف عن وعد خروج أبو ظبي من اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحدث علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، لقناة “فرانس 24” عن علاقات إيران والإمارات التي تشهد تطورا إيجابيا هذه الأيام.
وقال مستشار المرشد الإيراني: “نعم، لقد جرت عدة مفاوضات بين إيران والإمارات، ولدينا أمل بأن تتوقف الإمارات والسعودية عن التدخل في الشأن الداخلي اليمني، قالوا لنا إنهم سوف ينسحبون من اليمن، ولكن ما نراه هو أنهم أرسلوا قوات جديدة إلى جنوب اليمن في عدن وفي بعض الجزر اليمنية وفي الواقع احتلوا تلك المناطق، عليهم إنهاء هذا الاحتلال، لأن الاستمرار في هذه السياسة سوف يعود بالضرر على الإمارات، كما أن الضرر سوف يلحق بالسعودية أيضا”.
وأضاف ولايتي، “الاماراتيون والسعوديون سوف يصلون إلى نقطة يشعرون بعدها بالندم في نهاية الطاف، لأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لا يستمر إلى الأبد، ولذلك ندعوا إلى إنهاء هذه التدخلات في أسرع وقت، لأنه بمرور الوقت سوف تتضاءل فرص هاتان الدولتان في النجاح في أي مفاوضات مستقبلية وسوف تتراجع فرصهم في أقامة علاقات حسنة مع دول الجوار”.
المصدر : فرانس 24
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