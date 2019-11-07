الميليشيات تستبق فتح الممرات الإنسانية بإنشاء هيئة مهمتها الإستحواذ على المساعدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

أصدرت ريس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس، قراراً قضى بإنشاء هيئة ستكون مهمتها الإستحواذ على المساعدات الإنسانية وأطلق عليها "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" .



ونصت المادة الثانية، من القرار الذي يعد مخالفاً للدستور اليمني كون البرلمان لم يوافق عليه، بإلغاء قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وينقل القطاع ومهامه واختصاصاته إلى المجلس الأعلى المنشأ بموجب هذا القرار.

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كما نصت مادة أخرى من ذات القرار بضم ما كان يعرف بـ"الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" إلى الهيئة المشكلة حديثاً بموجب هذا القرار .

وقال مراقبون محليون أن الميليشيات تهدف من وراء هذا القرار إستباق أي ترتيبات قد تجبرها على فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها .. مشيرين إلى أن هذا القرار المخالف للدستور يلغي مسؤولية الحكومة على المساعدات الإنسانية والتعامل مع المنظمات الدولية ويسندها إلى هيئة مستقلة .

وذكر الصحفي، ماجد الدبواني، لـ(الخليج 365) أن الميليشيات هدفت من هذا القرار الإستحواذ على المساعدات الإنسانية، ولم يستبعد أن يكون هناك تواطؤ من المنظمات الدولية ونصائح بتشكيل مثل هذه الهيئة .

وأضاف أن الميليشيات تسعى منذ إنقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسة الدولة، إلحاق كافة المؤسسات الإيرادية والتنموية والخدمية بقيادتها بشكل مباشر وفصلها عن الحكومة التي أصبحت لا تمارس أي مهام إلا بتوجيهات من مشرفي تلك الميليشيات .

وتساءل الدبواني عن موقف الحكومة اليمنية من هذا القرار، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك تحرك لإجهاض مثل هذه المشاريع التي تستهدف المواطن بشكل أساسي .