علماء اليمن يدعون لاحتشاد تاريخي في ذكرى المولد النبوي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت رابطة علماء اليمن، اليوم الخميس، أهمية الاستفادة من ذكرى المولد النبوي بما يسهم في العودة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كقائد وقدوة والرسالة كمشروع رحمة وهداية، داعية لاحتشاد تأريخي في كل المحافظات السبت القادم تعظيما وتوقيرا ونصرة للرسول الأعظم، كما دعت من ارتموا في أحضان العدوان للاستفادة من مشروع المصالحة الوطنية.

وشددت الرابطة على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل رسالة سلام ومحبة للعالم وتجديد الدعوة لأهل الكتاب إلى الكلمة السواء المتمثلة في العبودية لله رب العالمين.

ونوهت إلى أنه يجب الوعي بالأهداف العظيمة من الاحتفال بالمولد النبي والتي في مقدمتها فهم العلاقة مع النبي بما يعزز الولاء العملي المتمثل في اتباعه وطاعته والاهتداء بنهجه.

ودعت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني للاحتشاد والتحشيد التأريخي في كل المحافظات، يوم السبت، توقيرا وتعظيما ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشكرا لله تعالى على نعمة مولده وبعثته ورسالته الخاتمة.