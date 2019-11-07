اعلان هام من وزارة الداخلية بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



حددت وزارة الداخلية خطوط السير لسيارات القادمين من المحافظات المجاورة ومديريات الأمانة اللمشاركة في الفعالية المركزية الجماهريية التي ستقام في العاصمة صنعاء احتفاء بالمولد النبوي الشريف

السبت 12 ربيع الأول 1441 هـ

على النحو التالي:

1- خطوط سير القادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة (طريق تعز):-

وقد خصص لدخول القادمين المشاركين من مديريات محافظة صنعاء الواقعة جنوب العاصمة

وقد حدد لهم جميعاً الوصول إلى تقاطع جسر جولة دار سلم ومنه الاتجاه غرباً نحو شارع الخمسين والسير فيه على امتداده مروراً من نفق جسر بيت بوس حتى جولة شهران والجامعة اللبنانية ومنه الاتجاه شمالاً عبر شارع مستشفى القدس وصولاً إلى مدخل الموقف المخصص لهم غربي الرئاسة في الساحـة الجنوبيـة الشرقيـة لميـدان السبعين.

2- خطوط سير القادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة (طريق جحانة):-

وقد خصص لدخول القادمين من

أ‌- المشاركين من مديريات محافظة صنعاء الجنوبية والشرقية وتشمل مديريات (سنحان– بني بهلول – مديريات خولان الخمس ) وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غرباً عبر جسر دار سلم ومواصلة السير عبر شارع الخمسين وصولاً إلى نفق جسر بيت بوس وشهران وصولاً إلى الموقف غربي الرئاسة.

3- المدخل الغربي للعاصمة (طريق الحديدة):-

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وقد خصص لدخول مواكب المشاركين من:-

أ- المديريات الغربية لمحافظة صنعاء (بني مطر – الحيمتين – حراز )

وقد حدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة وبعدها الاتجاه جنوباً عبر شارع الخمسين مروراً بمنطقة العشاش والسير حتى عمارة الكريمي تقاطع شارع الخمسين والانعطاف يميناً عبر شارع الخمسين وصولاً حتى تقاطع شارع الخمسين مع شارع 14 أكتوبر والانعطاف يساراً عبر شارع 14 أكتوبر وصولاً إلى جولة 14 أكتوبر والانعطاف يميناً والوقوف في الخط المؤدي إلى السبعين .

4- المدخل الشمالي (صنعاء طريق عمــران):-

وقد خصص لدخول مواكب المشاركين من:

وحدد لهم الوصول إلى تقاطع وجسر عمران ومنه السير عبر شارع الستين الشمالي والغربي مروراً من فوق جسر مذبح ونفق عصر وصولاً إلى جولة ونفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يمين نحو الموقف مباشرةً والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة.

5- المدخل الشمالي الغربي طريق صنعاء – شبام:

أ- العزل والقرى الغربية لمديرية همدان وطريق المحويت:

وخصص لهم الوصول إلى جولة شملان والانطلاق منها باتجاه جولة شارع الثلاثين والسير فيه حتى شارع الستين مروراً من فوق جسر مذبح ومن نفق عصر وصولاً إلى نفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يمين نحو الموقف مباشرةً والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة.

6- المدخل الشمالي (صنعاء – المطــار – أرحب ):

وقد خصص للمشاركين من:

أ- عزل وقرى وسط وشرق بني الحارث وأرحب:

حدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه منها غرباً عبر شارع الستين والسير فيه على امتداده مروراً من نفق جولة عمران ومن جسر مذبح ونفق عصر وصولاً إلى نفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يمين نحو الموقف مباشرةً والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة.

7- المدخل الشمالي الشرقــي (صنعاء – مأرب ):

وخصص للمشاركين من:-

(‌أ) مديرية بني حشيش.

(‌ب) مديريـــة نهــم:

وحدد لهم الوصول إلى جولة آية ومنها الاتجاه شرقاً عبر شارع النصر حتى نهايته مروراً بمدينة سعوان ومنه حتى جسر شيراتون ومنه إلى الخط الدائري الشرقي والسير فيه على امتداده حتى جولة وجسر العمري والدخول منه إلى شارع خولان والاتجاه جنوباً حتى جولة البنك الوطني والاتجاه منها غرباً نحو شارع 45 والسير عبره على امتداده إلى نهاية جسر السائلة والدخول منه إلى الموقف الشرقي للجامع وإيقاف السيارات فيه بطريقة منتظمة ومرتبة.

8- مديريات أمانة العاصمــة:

بالنسبة للمشاركين من مديريات امانة العاصمة المحيطة بميدان السبعين والاحياء السكنية القريبة منه يتم الزامهم بالتحرك مترجلين إلى الميدان مكان الفعالية.

بالنسبة للمشاركين لمديريات أمانة العاصمة الأخرى عليهم الالتزام بالتالي:-

مديريات: آزال – صنعاء القديمة , الوحدة , التحريـــر:

نأمل أن يتم ابلاغ المشاركين من المديريات الأربع بأن عليهم التحرك إلى ميدان السبعين مترجلين بحكم قرب المسافة.

وأما بالنسبة لكبار السن والنساء والاطفال والعجزة فقد حدد لهم السير وفقاً للآتي:

مديرية آزال وشعوب وجزء من صنعاء القديمة:

التجمع والوصول إلى جولة العمري ومنها إلى جولة البنك الوطني والاتجاه منها غرباً نحو شارع 45 والسير عبره على امتداده إلى نهاية جسر السائلة والدخول منه إلى المواقف الشرقية للجامع وإيقاف السيارات فيه بطريقة منتظمة ومرتبة.

مديرية التحرير والجزء الغربي من صنعاء القديمة:

وعليهم سلوك شارع كلية الشرطة وصولاً إلى جولة المالية ومنها الاتجاه يساراً إلى تقاطع الصافية ومنه الاتجاه يميناً عبر شارع بيت العصيمي سابقا) حتى نهايته وصولاً إلى موقفة الجامع .

مديرية الوحدة:

للعجزة وكبار السن الوصول بهم عبر الخط الدائري الجنوبي وصولاً إلى جولة الرويشان والانعطاف يميناً مروراً بجولة المصباحي وصولاً إلى تقاطع جامع الرحمن والانعطاف يساراً وصولاً إلى الموقفة .

ب- مديريــة السبعين:

الأحياء المحيطة بمنطقة الفعالية نامل ابلاغهم التحرك راجلين إلى الميدان وبالنسبة للأحياء البعيدة منها فيتم وصولهم من شارع تعز عبر شارع الستين الجنوبي إلى جولة وتقاطع جسر دار الرئاسة- النجيمات ومنها الاتجاه شمالاً عبر شارع الثلاثين ومنه النزول إلى السائلة ومنها الدخول إلى الموقفة الشرقية رقم (2).

ج- مديريــات الثــــورة ومعـــين:

الاتجاه عبر شارع الستين الغربي والجنوبي والسير فيه على امتداده حتى جولة ونفق المصباحي والخروج من النفق ومنه الدخول إلى الموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين.

9- القطــاع النسوي:

‌أ) القطاع الشرقي:

(1) القادمين من الجهة الشمالية:

عليهم الاتجاه عبر الدائري – جولة العمري – شارع خولان – مروراً بجولة البنك الوطني ومواصلة السير على امتداد شارع خولان حتى جولة دوار المنشآت والانعطاف يمين عبر شارع المرور وصولاً إلى الستين ومنه إلى جسر النجيمات وصولاً إلى شارع الستين الرئاسة والانعطاف يمين وصولاً إلى الموقف المخصص جنوب جامع الشعب.

(2) القادمين من الجهة الجنوبية:

الاتجاه عبر شارع الخمسين وصولاً إلى جسر بيت بوس والانعطاف شمالاً ومواصلة السير عبر شارع شرقي الرئاسة مرور بجولة الثقافة ومواصلة السير إلى جسر النجيمات والدخول إلى الموقف.

(3) القادمين عبر السائلة:

استمرار المرور في السائلة على امتدادها وصولاً إلى قبل سد الرئاسة والطلوع يميناً عبر الستين والدخول إلى الموقف.

(4) القادمين من الجهة الجنوبية الشرقية:

عليهم مواصلة السير عبر شارع خولان وصولاً إلى دور المنشآت والانعطاف غرباً إلى شارع الستين وجسر الرئاسة من الستين والانعطاف شمالاً إلى الموقف المخصص.

‌ب) القطاع الغربي:

توجيه وسائل النقل الخاصة بالقطاع السنوي وتوجيهها من جميع المناطق الغربية نحو نفق المصباحي ومواصلة السير عبر النفق وصولاً إلى أمام الرئاسة والانعطاف شمالاً وصولاً إلى الموقف.

ثانياً مــواقف السيـــارات

تم تحديد الساحات والمواقف التالية لتمركز وتموضع سيارات المشاركين من جميع المحافظات وعلى النحو التالي:

1- موقف الساحة الجنوبية الشرقية لميدان السبعين (موقف الرئاسة):

وخصص للمشاركين من الأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية لأمانة ومديريات محافظة صنعاء الجنوبية والشرقية الجنوبية.

2- موقف الساحة الجنوبية الغربية لميدان السبعين (الموقفة الترابية غرب السبعين ):

وخصص للمشاركين من:

(‌أ) الأحياء والمديريات الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لأمانة العاصمة.

(‌ب) المديريات الغربية والشمالية لمحافظة صنعاء.

(‌ج) محافظة المحويت.

3- الموقفين الترابيين بجوار السائلة شرق الجامع:

وخصص للمشاركين من:

(‌أ) مديريات أمانة العاصمة الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقيـة (آزال – صنعاء القديمة – جزء من مديرية السبعين ).

(‌ب) مديريات بني حشيش ونهم وأرحب من محافظة صنعاء