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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطباء بلا حدود تعلق عملها في مستشفى المخا الجراحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365
علقت أطباء بلا حدود العمل في مستشفى المخا الجراحي بعد الحريق الذي سببته طائرة حوثية مسيرة.
ورفضت المنظمة الرد على عملية تعليق خدمات المستشفى والفترة التي سيستغرقها ذلك.
وعاد مرضى من أمام المستشفى، بعدما أبلغهم أفراد الأمن بإغلاق المستشفى حتى إشعار آخر.
وكانت المنظمة قد نقلت مرضاها بشكل عاجل أمس الأربعاء إلى المستشفى الميداني ومستشفى المخا الحكومي.
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