توصيات بمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

أوصى المشاركون في ورشة عمل بعدن على مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة لإجراء التعديلات اللازمة بها وبما يتلازم مع المعايير الدولية ومبادئ الشريعة الاسلامية ، وإصدار قانون لحماية النوع الإجتماعي من العنف ضد النساء بجميع أشكاله في اطار المعايير الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية.



جاء ذلك في ورشة العمل حول معايير وضمانات المحاكمة العادلة نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي " مدى" بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

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كما اوصت الورشة على تيسير سبل واجراءات العون القضائي في المحاكم والنيابات وتأهيل السجون خاصة سجون النساء والأحداث، وتطوير التشريعات في مجال الجريمة الإلكترونية وجرائم العملات، والقيام بالتوعية القانونية عبر وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، وتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة لسير العمل القضائي في المحاكم والنيابات.

وهدفت الورشة الثالثة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن على مدى ثلاثة أيام إلى اكساب 28 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابة العامة ومنظمات مجتمع مدني، معارف عن قواعد المحاكمة العادلة ومصادرها في المواثيق الدولية والوطنية وأهمية تطبيقها بما يكفل تحقيق العدالة، والإلمام بمعايير المحاكمة العادلة بالنسبة للنوع الإجتماعي.

كما تعرف المشاركون في الورشة على أوجه القصور والنقص بالقوانين الوطنية ولزوم تطويرها بما يتوافق مع التطور الإجتماعي، والوقوف على الطبيعة القانونية للجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية.

وفي ختام الورشة وزعت شهادات المشاركة على المشاركين .