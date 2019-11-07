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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرمي يكشف عن إنقلاب توكل كرمان على شباب الثورة السلمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365
كشف وكيل وزارة الإعلام، أسامة الشرمي، عن إنقلبت الناشطة الإخوانية، توكل كرمان، على مجلس شباب الثورة السلمية التي كانت تدير ساحة الإعتصام لإسقاط نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في 2011م .
وقال الشرمي في تغريدة له بتويتر، "اتذكر انني كنت "نائب رئيس" (مجلس الشباب الثورة السلمية) قبل أن تنقلب توكل كرمان على هيئة الرئاسة المنتخبة ، هي ومن ينددون اليوم بالانقلابات ويرفضون السلام" .
وأضاف أن هذه الذكرى جاءت بعد أن قراء بيان لمجلس شباب الثورة السلمية يرفض بنود اتفاق الرياض لمكافئته الانقلاب في عدن حد وصف البيان .
وتواصل توكل كرمان تنفيذ أجندة قطر الرافض لأي جهود تؤسس لسلام دائم ومستدام في اليمن وتنهي إنقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
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