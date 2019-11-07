بومبيو : على العالم رفض إبتزاز إيران النووي والضغط عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على ضرورة رفض الإبتزاز النووي الذي تمارسه إيران .



وشدد على ضرورة التعامل مع تجاوزات إيران واستفزازاتها المستمرة .. داعياً المجتمع الدولي على التعامل مع التصعيد النووي الإيراني .

وقال "أفعال إيران تتطلب من كل الدول رفض "ابتزازها النووي واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط عليها".

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وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية.

كما اعتبر أن الموقف الإيراني يدل على نية طهران ابتزاز المجتمع الدولي للقبول بإرهابها وعنفها

إلى ذلك، اتهم إيران بمواصلة العمل على تقويض سيادة جيرانها.

تأتي تصريحات الوزير الأميركي، بعد أن أعلنت إيران الخميس أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

وكان الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية أعلن الأربعاء أن انتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو الايرانية تحت الارض سيبدأ "عند منتصف ليل" الاربعاء الخميس، كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية. وقال بهروز كمالوندي "في الساعات المقبلة، ستنتهي عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في موقع فوردو بحضور مفتشي الوكالة" الدولية للطاقة الذرية. وأضاف ان "انتاج" اليورانيوم المخصب "سيبدأ اعتبارا من منتصف الليل" (20,30 ت غ).

وأعلنت إيران الثلاثاء استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة في منشأة فوردو الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طهران، في تراجع إضافي عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.