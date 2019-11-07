اليمن : 3 طائرات و3 صواريخ بالستيه …… الحوثي يستهدف قوات العمالقه اليمنيه في المخا وانفجارات كبير في مخازنها

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، جماعة الحوثي، بقصف أحياء سكنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.

وقالت وكالة “2 ديسمبر” الناطقة باسم القوات الوطنية التابعة للقوات المشتركة: “الحوثيون استهدفوا أحياء سكنية ومخيما يتبع منظمة أطباء بلا حدود في مدينة المخا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

وأضافت أن “الاعتداءات “أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين”.

واعتبرت “اعتداءات الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تصعيدا خطيرا وانتهاك فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقية ستوكهولم”.

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وأشارت إلى “أن اعتداءات الحوثيين جاءت بعد ساعات من بيان الجنرال أبهيجيت غوها رئيس فريق الرقابة الأممي في تحدٍ واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتصعيد خطير يهدد اتفاق الحديدة”.

وكانت طائرة أخرى قد سبقت إطلاق الاسكود في أطراف المخا الشرقية، وقالت مصادر محلية إن سقوط الطائرة أدى إلى حريق في أحد مخازن ألوية العمالقة وقتل 6 جنود بالقرب من مستشفى أطباء بلا حدود.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت أطباء بلا حدود مرضاها إلى المستشفى الميداني.

وتأتي الهجمات الحوثية بعد يومين من القتال الضاري في “الدريهمي” المجاورة لمدينة الحديدة، حيث يتحصن عدد من جنود الحوثي داخل المدينة منذ حصارهم أثناء وصول القوات المشتركة إليها.

ووفق المصادر العسكرية فإن القتال في الدريهمي تسبب في مقتل 7 من أفراد العمالقة والزرانيق، وفشل المحاولات الحوثية التسلل لإنقاذ أفرادهم المحاصرين في المدينة، حيث انكسر الهجوم الحوثي مخلفاً العشرات من القتلى وفرار البقية.