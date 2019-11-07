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تسريب مقطع فيديو لتركي آلـ''شيخ'' اثناء تحرشة بملكة جمال لبنان أنابيلا هلال! شاهد فضيحة من العيار الثقيل

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -  أثار “تغزّل” المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بملكة جمال لبنان سابقاً الاعلامية أنابيلا هلال استنكاراً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل.
جاء ذلك بعدما نشرت انابيلا هلال فيديو ظهرت فيه الى جانب تركي آل الشيخ، حيث قال لها: “لو منتي حلوة ما سويت معك إنترفيو”.

وحضرت أنابيلا هلال إلى للمشاركة في تغطية فعاليات “موسم الرياض”.
واعتبر مغرّدون أن مثل هذا التصرف يرقى الى مستوى ، و لا يليق بمستشار يحمل رتبة وزير، وان “ال الشيخ” يسيء إلى صورة المسؤول السعودي، رغم تمتعه بصلاحيات مضاعفة عن أي مسؤول آخر. 

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سعد محمود

سعد محمود

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