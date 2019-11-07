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سياسي ألماني: اتفاق الرياض نقطة شرف لدول التحالف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

سياسي ألماني: اتفاق الرياض نقطة شرف لدول التحالف

الرياض عدن - الخليج 365

اعتبر سياسي ألماني بان اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي نفطة شرف لدول التحالف.

 

 

وقال فريدريس فون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الاشتراكي الألماني، بالتأكيد على أن اتفاق الرياض يمثل نصراً للشرعية.

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وتابع في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - نقطة شرف لدول التحالف العربي الداعم لها، لا سيما أن الاتفاق شامل وكامل ويعكس وعي القيادة الحكيمة، وقد شملت صياغته كل الجوانب «السياسية والاقتصادية، والترتيبات العسكرية، والأمنية»،

 

 ومضى "ليخرج الاتفاق متكامل كخريطة طريق مُحكمة لعبور الأزمة الحالية ولم شمل الأسرة اليمنية في مواجهة شياطين الطائفية وأتباع التطرف والجماعات الإرهابية التي استغلت الأوضاع المتوترة في اليمن أخيراً لتبث سمومها وتقطع أوصال البلاد.

 

واختتم "واليوم استطاعت الرياض وأعضاء التحالف جمع شمل اليمنيين على مبادئ أو ترتيبات اتفاق الرياض لإنقاذ اليمن من مصير أسود كانت تقوده ميليشيا الحوثي إليه، وما زال التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات يواجهون التطرف في المنطقة نيابة عن المجتمع الدولي، والنتائج دائماً مشرفة بما يعكس حكم وقدرة التحالف وقيادته، ويزيد احترام العالم له.

 

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