عاجل: في تطور خطير ...النيابة العامة تفتح تحقيق في قضية وفاة الفنان هيثم احمد زكي وتطالب بشتريح الجثة ...هل تعرض للقتل؟!

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عدن - ياسمين التهامي - النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح, اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 07:59 صباحاً

وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عايز فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

وتم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عينى من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة تمهيدًا لإصدار قرار بالدفن.

وكان الفنان هيثم أحمد زكى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل فيلاته بمدينة الشيخ زايد، بعد معاناته من أزمة صحية مفاجأة قبل يوم من وفاته.

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