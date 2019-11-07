شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الخميس 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

- اتفاق الرياض يفتح المجال لتفاهمات المؤتمر وخلع الحوثيين لعباءة طهران https://www.elyamnelaraby.com/432560 - بالصور.. حادث مروري بين البيضاء وصنعاء يودي بحياة 8 أشخاص https://www.elyamnelaraby.com/432554 - محلل سياسي كشف لـ "الخليج 365" أهمية اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/432552 - وزير السياحة: اتفاقية الرياض ستشكل منعطفاً جديداً لهزيمة الشروع الإيراني باليمن https://www.elyamnelaraby.com/432590 - الشعيبي: من الضالع إلى المخا هجمات حوثية لإحباط مفاعيل اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/432583 - قيادي جنوبي: اتفاق الرياض بداية لتوحيد الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/432588 - مصدر: الحوثيون حاولوا الاستعانة بقطر وتركيا وإيران لافشال اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/432582 - ناطق العسكرية الرابعة يكشف نتائج "اتفاق الرياض" وتأثيرها على سير المعارك باليمن https://www.elyamnelaraby.com/432578 - أطباء بلا حدود تعلق عملها في المخا جراء تضرر المستشفى من قصف الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/432567 Advertisements - صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح https://www.elyamnelaraby.com/432549 - محافظ البنك: اتفاق الرياض سيكون له انعكاس على الاقتصاد الوطني https://www.elyamnelaraby.com/432546 - قيادة ألوية العمالقة تُعلن موقفها من اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/432534 - مصرع العشرات واستشهاد وإصابة 13 من المشتركة بالدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/432532 - تصعيد حوثي في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/432530 - المشتركة عقب اعتداء الحوثي: سنرد الصاع صاعين https://www.elyamnelaraby.com/432529 - الجوف.. قبائل دهم تتوعد الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/432528 - المكتب التنفيذي بمأرب يبارك اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/432527 - المشتركة تتمكن من صد هجوم حوثي في التحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/432526 - تحدث المشتركة بالساحل يرد على بيان الجنرال ابهيجيت جوها ويصفه بالهزيل https://www.elyamnelaraby.com/432524 - ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 22 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/432523 # اليمن # صعدة # الحوثيين # الضالع # الحديدة # الجوف # ذمار # البيضاء # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # الرياض # اعتداء الحوثي # طهران # المخا # الاقتصاد # بيان # جنوب الحديدة # الشعيبي # أطباء بلا حدود # اتفاق الرياض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.