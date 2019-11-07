مُعلقاً على اتفاق الرياض.. قيادي مؤتمري: النخب تريد تشكيل الحكومة لمواجهة التمدد الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

عدن الرياض - الخليج 365

علق القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، على اتفاقية الرياض.



وأوضح عضو المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل شجاع ، أن الحملات الإعلامیة التي شحنت الطرفین في الفترة الماضیة بالتأكید خسرت رھانھا ومخططھا، رغم تأثیرھا المتوقع مستقبلا أثناء تشكیل حكومة الوفاق الیمني.

واستدرك «ولكن صمام الأمان أمام الصراع القادم ھو الأمیر خالد بن سلمان الذي ّوحد الملف الیمني الذي كان مشتتاً بین جھات متعددة، لإعطاء أولویة لمضي ھذا الاتفاق إلى الأمام».

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وأضاف الدكتور شجاع في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - أن جمیع النخب السیاسیة في الیمن ترید المضي قدماً نحو تشكیل الحكومة المقبلة التي تواجھ الانقلاب الحوثي سویاً والتمدد الإیراني.

وتابع «المؤتمر الشعبي العام كان مع اتفاق جدة قبل التوقیع علیھا.. وكان ولا یزال حریصا على توحید الجبھة ومواجھة الانقلابیین في صنعاء، وحریص على جمع شمل الشرعیة وخلق شراكة حقیقة وفق المبادرة الخلیجیة ومخرجاتھا التي یجمع علیھا الجمیع، سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي».

ولفت الدكتور شجاع إلى أن المؤتمر الشعبي العام داعم لاتفاق الریاض وكل ما ورد في ذلك الاتفاق، وداعم للحفاظ علیھ والتمسك بھ والمحافظة علیھ من أي انھیار في الفترات القادمة.