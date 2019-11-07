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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشعيبي: من الضالع إلى المخا هجمات حوثية لإحباط مفاعيل اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الضالع تعز - الخليج 365
أكد رئيس المركز الإعلامي في الضالع النقيب ماجد الشعيبي، أن الحوثيين نفذوا هجمات من الضالع إلى المخا وذلك بهدف إحباط مفاعيل اتفاق الرياض.
وأضاف الشعيبي في تصريحات - رصدها "الخليج 365" "تزامنا مع توقيع اتفاق الرياض شنت مليشيات الحوثي سلسلة هجمات على مواقع عدة في جبهة الضالع غير أن قواتنا الجنوبية المشتركة كانت لها بالمرصاد وكبدتها خسائر ثقيلة على المستوى البشري والعسكري".
وتابع "من الضالع إلى المخا شنت المليشيات هجمات صاروخية و جوية على عدة مواقع عسكرية ، غير أن دفاعات الجو في المخا كانت بالمرصاد لثلاثة صواريخ حوثية ومثلها ثلاث طائرات مسيرة وتم التصدي لكل هذه الهجمات العشوائية بنجاح مع وقع قليل من الاضرار المادية".
ومضى "وفي المحصلة تحاول مليشيات الحوثي من خلال التصعيد العسكري في جبهتي الضالع والساحل الغربي انطلاقا من المخا إحباط مفاعيل اتفاق الرياض والعودة بكرة النار إلى الجبهات التي كانت قد شهدت هدواء نسبيا".
واختتم "في الضالع تحاول المليشيات الحوثية إحياء رميم أهدافها العسكرية التي كانت قد خسرتها في الايام القليلة الماضية ، على وقع تقدم القوات الجنوبية المشتركة في جبهة الفاخر ، حيث نجحت قواتنا في تحرير مساحة شاسعة في عمق محافظة اب".
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