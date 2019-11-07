مصدر: الحوثيون حاولوا الاستعانة بقطر وتركيا وإيران لافشال اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

صنعاء طهران الدوحة - الخليج 365

كشف مصدر مطلع أن الحوثيين حاولوا الاستعانة بقطر وتركيا وإيران لإفشال اتفاق الرياض.



Advertisements

وأكد مصدر وفق ما نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - أن الحوثیین منذ اللحظات الأولى لحوار جدة بین الحكومة الشرعیة والمجلس الانتقالي حرصوا على عدم نجاح اللقاءوتوحید الصف الیمني، بل حاولوا الاستعانة بدول وأشخاص للتشویش على حوار جدة ونسف الجھود وإفشال المبادرة، سواء من خلال الإغراءات أوالدعم الإعلامي الذي كان یردد معلومات حول فشل الحوار وتشویھھ وغرس الدسائس عبر ذراعھم الإعلامیة في تركیا وقطر وإیران.

وأضاف أن الحوثیین حاولوا بث الشائعات عبر ادعاء حصولھم على معلومات بوجود خلافات كبیرة بین أعضاء الوفدین، وتوقف اللقاءات بین الحكومة الشرعیة والمجلس الانتقالي، إلى جانب محاولات إشعال الفتن في الداخل الیمني بین أھالي القرى وبعض المحافظات لإشغال الحكومة الشرعیة والمجلس الانتقالي ولكن باءت جمیعھا بالفشل.

ولفت المصدر إلى أن الحوثیین حاولوا بكل الطرق والوسائل التصعید في الداخل الیمني من أجل نسف اتفاق الحكومة والمجلس الانتقالي، وتابع «الخلاف بین الحكومة الشرعیة والمجلس الانتقالي أسعد الحوثیین وساعدھم وحقق أھدافھم، إلا أن اتفاق الریاض بین الحكومة والانتقالي كسر كل أحلام المیلیشیات الإیرانیة وبعثر أوراقھم، في وقت یتجرعون علقم الھزائم ونقص المقاتلین وضعف قواھم».