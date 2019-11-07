ناطق العسكرية الرابعة يكشف نتائج "اتفاق الرياض" وتأثيرها على سير المعارك باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة "محمد النقيب"، على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي.



وقال النقيب في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن الاتفاق سيؤثر إيجابا على سير المعارك خاصة، وأنه سيصوب العملية السياسية والعسكرية نحو الهدف الواحد والمتمثل بالقضاء على المليشيات الحوثية.

وأضاف بأن اتفاق الرياض وحد كافة الجهود والإمكانيات للشركاء لمواصلة المعركة الوطنية ضد الحوثيين، ويمكن القول أن صنعاء أصبحت أمام الحكومة الشرعية واتفاق الرياض خلفها، وبالتالي انتهت الأعذار والتخاذل الذي أبدته أطراف في الحكومة واقصد شقها الإخواني.

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يذكر أن متحدث الحكومة الشرعية أكد على فتح صفحات جديدة عنوانها التآلف والتعايش والتآزر لمواجهة الخطر الأكبر لليمن، المتمثل في الميليشيات الحوثية ذراع طهران في اليمن.

وقال راجح بادي في تصريحات صحفية أن اتفاق الرياض خطوة مهمة جدا في توحيد صفوف الشعب اليمني وتوحد الجهود فيما يخدم البلاد والشعب اليمني.

وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن الاتفاق يمثل خريطة طريق لتوحيد صفوف وجهود اليمنيين، ولإحلال الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، عاصمة لكل اليمنيين، ونقل جميع مؤسسات الدولة للعمل في عدن.

وقال رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، إن إتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وذلك لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، ورفع المعاناة عن شعبنا، وكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني .