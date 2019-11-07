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أطباء بلا حدود تعلق عملها في المخا جراء تضرر المستشفى من قصف الحوثيين

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المخا - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

أطباء بلا حدود تعلق عملها في المخا جراء تضرر المستشفى من قصف الحوثيين

المخا - الخليج 365

أعلنت منظمة اطباء بلا حدود، اليوم الخميس، تعليق عملها في منطقة المخا بعد تضرر مستشفى تديره المنظمة ، جرّاء هجوم حوثي استهدف مبانٍ على مقربة منه.

 

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وأوضحت المنظمة في بيان لها - تابعه "الخليج 365" -، أنه لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين طاقمها والمرضى الذين ترعاهم.

 

وأضافت في بيانها، أن فرق المنظمة عملت وقت وقوع الحادث على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى إلى مرافق اخرى.

 

وكانت مليشيا الحوثي اطلقت، مساء الاربعاء، أربعة صواريخ على مدينة المخا ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

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