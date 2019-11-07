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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الدول العربية تدعو لدعم الطاقة في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
مهد محمد علي
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمؤسسات المالية الإقليمية إلى دعم المساعدات التقنية ومساعدة الطاقة في الصومال.
وقال إنه من المهم تدريب الأشخاص العاملين في القواعد الفنية والطاقة لتحسين مهاراتهم. ودعا الأمين إلى التخفيف من مشاكل الطاقة في الصومال.
وأشار مساعد الأمين العام لقسم الاقتصاد بجامعة الدول العربية كمال حسن علي أنه خلال الأربعين سنة القادمة ، ستصل مشاريع الطاقة إلى 45 تريليون.
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