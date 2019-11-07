جامعة الدول العربية تدعو لدعم الطاقة في الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

مهد محمد علي

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمؤسسات المالية الإقليمية إلى دعم المساعدات التقنية ومساعدة الطاقة في الصومال.



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وقال إنه من المهم تدريب الأشخاص العاملين في القواعد الفنية والطاقة لتحسين مهاراتهم. ودعا الأمين إلى التخفيف من مشاكل الطاقة في الصومال.

وأشار مساعد الأمين العام لقسم الاقتصاد بجامعة الدول العربية كمال حسن علي أنه خلال الأربعين سنة القادمة ، ستصل مشاريع الطاقة إلى 45 تريليون.