شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. حادث مروري بين البيضاء وصنعاء يودي بحياة 8 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 البيضاء - الخليج 365 تواصل الحوادث المرورية حصد المزيد من الأرواح في مختلف محافظات الجمهورية. وأفادت مصادر "الخليج 365"، بوفاة 8 ركاب وإصابة آخرين إثر تصادم حافلة نقل جماعي وشاحنة نقل بضائع على طريق العام (البيضاء – صنعاء). Advertisements وتداول ناشطون صوراً تظهر الأضرار التي نجمت عن الحادث في الحافلة والشاحنة. وعبر مواطنون عن غضبهم من سوء الطرقات والإجراءات المرورية التي اختفت تماماً.

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