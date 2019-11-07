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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي كشف لـ "الخليج 365" أهمية اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الشحات غريب
علق المحلل السياسي مرزوق الصيادي على توقيع الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي و الحكومة الشرعية.
وقال "الصيادي" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، وجة نظري الشخصية ومن خلال متابعتي لأحداث عدن كنت على يقين بأن الفرقاء لن ولم ينجروا إلى العنف والحرب كونهم يدركون جيداً أن الحرب أو العنف او استمرار التوتر بين الشرعية والانتقالي لايخدم غير المليشيات الانقلابيه، فقط وهذا امر مستحيل حدوثة كون الاطياف السياسية المتمثلة بالشرعية والانتقالي يدركون جيدا ماهية أهمية الاتفاق فيما بينهم.
وتابع: لو أن كل طرف يدعي حقة بالوجود الآن أن التنازلات التي قدمها الطرفين ووصولهم إلى حل بمثابة قرار يمني وتمثيل للارادة اليمنية بأحقية وحدة الصف ومواجهة الخطر القادم من شمال الشمال المتثمل لمليشيات الحوثي الانقلابيه الذي لم تنصاع للغة الحوار واختارت لغة الحرب التي ستؤدي الى اجتثاث فكرهم ومشروعهم الكهنوتي البغيض من قبل الشعب والجيش والتحالف العربي.
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