تصعيد حوثي في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً تجاه مواقع القوات المشتركة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف عيار 82 ، في الوقت الذي قصفت بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23. وأضافت المصادر قيام المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 ، والأسلحة القناصة والأسلحة الخفيفة صوب مواقع القوات بشكل مكثف وعنيف. وتزامنت خروقات المليشيات الحوثية في حيس مع تصعيد آخر قامت به في الدريهمي بشن هجوم واسع على مواقع القوات المشتركة شرق المديرية، أدى إلى استشهاد ثلاثة من جنود القوات المشتركة وجرح عشرة آخرين خلال التصدي للهجوم ، وفي المقابل لقي العشرات من مسلحو مليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرين فيما لاذ البقية بالفرار.

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