المشتركة عقب اعتداء الحوثي: سنرد الصاع صاعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أكدت قيادة القوات المشتركة بأنها سترد الصاع صاعين عقب اعتداء الحوثي.



وقال بيان صادر عن قيادة القوات المشتركة لإنه وفي تحد سافر للاتفاقات وجهود المجتمع الدولي المبذولة لاحلال السلام في اليمن، أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2019م على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في استهداف مدينة المخا في الساحل الغربي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تم التصدي لمعظمها بنجاح، وسقطت بعضها على احياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.

وتابعت "إزاء هذا العمل الاجرامي الجبان فأننا في قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، نعتبر هذا الاعتداء الارهابي اعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لاحلال السلام في اليمن..

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وحذرت المشتركة المليشيات الحوثية ومن يقف خلفها داعما ومساندا وقالت إننا لن نقف مكتوفي الايدي ، وسنرد الصاع صاعين ، وأن أي رهان لها في جبهة الساحل الغربي هو رهانا خاسر، سيما وقد استطاع أبطال القوات المشتركة صباح اليوم تلقين العدو درسا قاسيا، وإفشال العديد من التسلات، في محور الدريهمي وقتل وجرح العشرات منهم، محملين ميليشيات الحوثي مسؤلية هذه الاعتداءات وما قد يترتب عليها من نتائج.

وجددت العهد لشعبنا اليمني العظيم باننا سنقوم بواجبنا الوطني والديني لحماية المواطنين الذين يتعرضون لهذه الاعتداءات الإرهابية وبتر ايدي مرتكبيها ليكونوا عبرة لمن تسول لهم انفسهم المساس بارواح المواطنين الامنين وممتلكاتهم.

وذكرت أنه امام هذه التداعيات الخطيرة نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم والمسارعة الى ادانتها صراحة واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع مرتكبيها خاصة وان هذه الاعتداءات اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح ،كما الحقت اضرارا مادية في مركز طبي ومخزن للأدوية.

واختتم البيان ان قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي ، اذ تعزي اسر الضحايا فانها تتعهد بان دماءهم لن تذهب هدرا ، وان المجرمين لن يفلتوا من العقاب . النصر لشعبنا اليمني العظيم ..والخزي والعار لعملاء ايران صادر عن قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي