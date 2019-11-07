المكتب التنفيذي بمأرب يبارك اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اجتماعا موسعا برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، بحضور وزير الاوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية، لمناقشة مكتب الزراعة بالمحافظة.



وبارك الاجتماع توقيع اتفاق الرياض المبني على المرجعيات الثلاث من اجل توحيد الصف الوطني لإنهاء الانقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها.

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كما ثمن وكيل المحافظة، الجهود التي بذلتها القيادة السعودية من اجل راب الصدع اليمني والدعم الواسع الذي تقدمه للشعب اليمني والحكومة الشرعية لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة واعادة اعمار اليمن.

هذا وقد واستمع المجتمعون الى تقرير الانجاز لمكتب الزراعة والري بالمحافظة قدمه المدير العام المهندس سيف الولص.

وشمل التقرير الانجازات التي حققها المكتب خلال الاشهر الماضية من العام الجاري والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات الحلول والمعالجات من اجل الارتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني بالمحافظة.