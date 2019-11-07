المشتركة تتمكن من صد هجوم حوثي في التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة التحيتا مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية. Advertisements وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من كسر الهجوم وكسر محاولة المليشيات التقدم صوب المواقع ، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح . وبالتزامن ، شنت المليشيات هجوماً آخر على مواقع القوات المشتركة جنوب المدينة مستخدمة القذائف المدفعية والصاروخية والأسلحة الرشاشة بشكل مكثف وعنيف. وأردفت المصادر أن مقاتلي القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجوم وألحقوا بالمسلحين الحوثيين خسائر فادحة ، حيث لقي العشرات منهم مصرعهم وأصيب آخرين فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

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