شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 22 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شيّعت مليشيا الحوثيين في محافظة ذمار (وسط اليمن)، أكثر من 22 قتيلاً من مسلحيها بينهم ضابط برتبة عقيد، وطفل واحد على الأقل، قُتلوا في المواجهات مع القوات الحكومية في محافظة الضالع وجبهة الحدود اليمنية السعودية.



وأكد مصدر محلي إن من بين القتلى الذين تم تشييعهم، عقيد في قوات الحوثي يدعى محمد صالح العمدي من مديرية عنس، والطفل صباح محمد علي صعفان 12 عاما من مديرية ضوران آنس، والشاب نبيل عبدالمجيد الأضرعي، طالب في كلية الهندسة بجامعه ذمار.

هذا ويستقبل مستشفى ذمار العام أعداد من القتلى الحوثيين بشكل مستمر، قتلوا في مختلف الجبهات، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف.

وفيما يلي أسماء القتلى الحوثيين الذين تم دفنهم في محافظة ذمار خلال اليومين الماضيين:

1-محمد صالح العمدي-عقيد

2-ناصر زين الله العامري

3-مراد علي صالح الشرادي

4-بكر أحمد عبدالله أيوب

5-يعقوب محمد المشرع

6-احمد صالح النعمي

7-محمد علي سعد ايوب

8-بندر محمد السلطان

9-اسامة زيد الخلقي

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10-عصام عبدالله سعد ايوب

11-رفاد مجاهد البكاري

12-صخر عبده حسن السهمي

13-حسين احمد الحصني

14-ردمان حسين الحاج

15-صباح محمد علي صعفان-12عام

16-سعيد صالح السريحي

17-احمد يحيى الشظمي

18-نبيل عبدالمجيد الاضرعي

19-عصام العزي الذاهبي

20-عبدالرحمن علي حسين القرن

21-عدنان احمد سعيد عبيد

22-علي عبدالله يحيى راجح