بالصور.. اجتماع لقيادة محور تعز يؤكد التسريع بتسليم المرتبات للجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

أكدت قيادة محور تعز على ضرورة التسريع لتسليم المرتبات.



جاء ذلك خلال ترأس قائد محور تعز اللواء الركن سمير عبدالله الصبري، لاجتماع ضم قادة الوحدات العسكريه بالمحور .

وناقش الاجتماع قضية المرتبات المنقطعة منذ ثلاثة أشهر، ولم يتم صرفها من الدائرة المالية من قبل الجهات العليا حتى اللحظة.

واكد الاجتماع على التسريع بالاجراءات التي تؤدي الى تسليم المرتبات في اقرب وقت، بشكل يضمن ثبات الجبهات وعدم الاخلال بالمعركة مع ملييشيات الحوثي الانقلابية.

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وأقر الاجتماع تصحيح الاختلالات باللجنة الطبية خاصة لجنة القاهرة، والهند مع استمرار دعم الجرحى بالبلدين المذكورين .

وشدد الاجتماع على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم السماح لاي كان بالعبث بوحدة الصف بالمحافظة .

واكد الاجتماع على تلاحم الجيش مع السلطة المحلية للدفع بعملية التحرير كأولوية في هذه المرحلة .

حضر الاجتماع رئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي وقادة الالوية، ورئيس شعبة الاستخبارارات بمحور تعز .