شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر صورة نادرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تشعل مواقع التواصل .. لن تصدق كيف كانت ملامح وجهه ومن كان معه! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت صورة نادرة، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ونشر حساب "تاريخ آل سعود" صورة الأمير محمد بن سلمان، مع ابن عمه الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز، قبل 13 عامًا.

وعلق الحساب على الصورة قائلًا: "صورة نادرة تجمع ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بابن عمه الأمير مشعل".

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وأوضح الحساب أن الصورة تم التقاطها في مهرجان الجنادرية عام 1427 هـ/2006 م .

ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا، وأشعلت موقع "تويتر"، وحصدت إعجابات كثيرة من متابعيه ومشاركات أيضًا.

صورة نادرة تجمع ولي العهد الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز بابن عمه الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وتم التقاطها في مهرجان الجنادرية عام 1427هـ/2006م. pic.twitter.com/xNf7AC2cYR — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) November 5, 2019

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