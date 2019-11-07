مليشيا الحوثي تلزم طلاب مدارس صنعاء بالمشاركة في فعالية المولد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر تربوية في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية عممت على مدراء المدارس الحكومية بإجبار الطلاب على المشاركة في الاحتفالات بالمولد النبوي.



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ولفتت المصادر إلى إن المليشيات المدعومة من إيران وجهت مدراء المدارس الحكومية، بإخراج الطلاب بشكلٍ إجباري، للمشاركة في الفعاليات التي تقيمها المليشيات احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف .

وتابعت أن الميليشيات الحوثية أمرت بتسجيل اسماء الطلاب في كشوفات، واجبارهم على المشاركة في الاحتفالات و دفع مبلغ ألف ريال وحملت مدراء المدارس كافة المسؤولية في حال حدوث أي تقصير.

وتشن مليشيا الحوثي منذ أسابيع حملة واسعة ضد كافة القطاعات الخاصة، والمحلات التجارية، والمطاعم، والباعة المتجولين، وأجبرتهم على دفع مبالغة مالية وطلاء واجهات محلاتهم باللون الأخضر وتعليق قصاصات قماشية ونصب إنارات خضراء أمام محلاتهم، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي .