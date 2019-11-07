الدبيش يكشف السر وراء الهجوم الحوثي في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

كشف المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، عن السر وراء الهجوم الحوثي بالدريهمي في الحديدة.



وقال الدبيش في تصريحات نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - " أن عناصر الميليشيات الحوثية شنت هجوماً عنيفاً من داخل مركز مديرية الدريهمي.

ورجح الدبيش أن يكون السر وراء الهجوم الحوثي هو حصول عناصر الجماعة أخيراً على المؤن الغذائية واللوجستية عن طريق فرق الأمم المتحدة.

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وأوضح أن قوات اللواء الثاني عمالقة، ولواء الزرانيق، صدت الهجوم الذي جاء غداة تلقي الجماعة هزيمة مدوية في الدريهمي نفسها، مشيراً إلى مقتل 19 عنصراً حوثياً وسقوط 34 جريحاً، بعد أن استمرت المعارك نحو 4 ساعات متتالية، استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة، وصولاً إلى المواجهة المباشرة من نقطة الصفر.

وبيّن الدبيش أن خسائر القوات المشتركة أمس تمثلت في سقوط 3 قتلى و6 جرحى، في حين أجبرت القوات المهاجمين الحوثيين على الفرار باتجاه مديرية الدريهمي حيث تتم محاصرتهم.

وكشف الدبيش عن أن القوات الحكومية أبلغت طاقم البعثة الأممية في الحديدة المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار عن طريق ضباط الارتباط الموجودين على متن السفينة الأممية، عن هذه الخروق التي وصفوها بـ«الفاضحة» إلا أنه لم يتم تحريك أي ساكن، على حد قوله، شرق الدريهمي.

وغنمت القوات الحكومية – بحسب الدبيش - عربات حوثية ومدافع وأسلحة رشاشة، إضافة إلى دراجات نارية، كانت عناصر الجماعة استخدمتها ضمن الهجوم.