ذمار.. مليشيا الحوثي تلزم الطلاب بحفظ زواملها التحريضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء إن المليشيات الحوثية واصلت أعمالها الطائفية والتحريضية، وتسخير الطلاب والطالبات لتنفيذ مظاهرات ووقفات تقوم بها المليشيات.



وأكدت المصادر أن المليشيات ألزمت مدراء المدارس وجميع الطلاب بإحياء فعالية المولد النبوي ورفع اللافتات والأقمشة ذات اللون الأخضر على جدران المدارس.

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وفي محافظة ذمار، ذكرت مصادر تربوية أن المليشيات الحوثية وجهت مدراء ومعلمي المدارس بإلزام الطلاب في الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية بحفظ بعض من زواملها التحريضية وتوزيعها وتقسيمها على الشُعب الدراسية بمختلف الصفوف.

ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر أن المليشيات أكدت على ضرورة حفظ الطلاب والطالبات حتى موعد الاحتفال بإحياء فعالية المولد النبوي وتكثيف أدائها في طابور الصباح.