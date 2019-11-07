الجوف.. مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش بخب والشعف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

لقى قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات عنيفة بمديرية خب والشعف، شرقي الجوف.



وذكر مصدر عسكري، أن وحدات الجيش استهدفت تجمعاً لمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

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وأكد المصدر، أن العملية أسفرت عن مصرع قائد المليشيا في الجبهة "علي محسن القحوم"، وعدد من مرافقيه.

كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيا الحوثية في وادي سلبة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم.