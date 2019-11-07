نيويورك : مطالبات برحيل القوات السودانية من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

نظم أبناء الجالية اليمنية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقفة أمام مبنى القنصلية السودانية للمطالبة بسحب القوات السودانية المشاركه في العدوان على اليمن .

ودعا المشاركون في الوقفة الشعب السوداني للضغط من أجل سحب قوات بلاده المشاركة في العدوان على اليمن.

فيما أكد مستشار وزير المغتربين عبدالولي الردي في بيان، استمرار الوقفات حتى تستجيب الحكومة السوادنية لمطالب أبناء اليمن.