- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك
نظم أبناء الجالية اليمنية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقفة أمام مبنى القنصلية السودانية للمطالبة بسحب القوات السودانية المشاركه في العدوان على اليمن .
ودعا المشاركون في الوقفة الشعب السوداني للضغط من أجل سحب قوات بلاده المشاركة في العدوان على اليمن.
فيما أكد مستشار وزير المغتربين عبدالولي الردي في بيان، استمرار الوقفات حتى تستجيب الحكومة السوادنية لمطالب أبناء اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك : مطالبات برحيل القوات السودانية من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.