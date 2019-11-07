إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف العربي في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف العربيفي تعز الخميس 7 نوفمبر 2019 الخليج 365 أسقطت دفاعات التحالف العسكرى ضد ميليشيا الحوثي، الأربعاء، طائرتين مسيرتين حاولت بهما الجماعة استهداف مقر لقيادة التحالف فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

Advertisements وأبلغ مصدر عسكرى يمنى، وكالة "سبوتنيك"، بأن "منظومة الباتريوت التابعة للتحالف، أسقطت طائرتين مسيرتين أثناء محاولتهما استهداف مقر قيادة التحالف فى مديرية المخا غرب تعز". وأكد المصدر أن العملية لم تسفر عن وقوع خسائر. يأتى ذلك بعد يومين من اعتراض دفاعات القوات السعودية فى العاصمة المؤقتة عدن، طائرة مُسيرة أثناء تحليقها فى سماء مقر قيادة التحالف فى منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة غرب عدن.

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