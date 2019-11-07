مستشار الخامنئي : السعودية والامارات سيشعرون بالندم نتيجة استمرار العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

وجه علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، نصيحة هامة للإمارات، لا سيما في ظل تطور العلاقات الإيرانية الاماراتية.

وقال ولايتي، في تصريحه لقناة “فرانس 24″ ، الاربعاء : ” لقد جرت عدة مفاوضات بين إيران والإمارات، ولدينا أمل بأن تتوقف الإمارات والسعودية عن التدخل في الشأن الداخلي اليمني”.. مؤكداً أن السعودية والامارات ابلغت بلاده إنهم سوف سينسحبون من اليمن.

ورغم تلك التأكيدات على الانسحاب، الا أن ما يجري على الواقع لا يعكس حقيقة النوايا السعودية والاماراتية بالانسحاب، لا سيما في ظل استمرار الدولتين بإرسال قوات جديدة إلى جنوب اليمن وبعض الجزر اليمنية ،.. وقال ولايتي : في الواقع ان السعودية والامارات احتلوا تلك المناطق.

واضاف: “عليهم إنهاء هذا الاحتلال، لأن الاستمرار في هذه السياسة سوف يعود بالضرر على الإمارات، كما أن الضرر سوف يلحق بالسعودية أيضا”.

وأكد ولايتي، قائلاً “الاماراتيون والسعوديون سوف يصلون إلى نقطة يشعرون بعدها بالندم في نهاية المطاف، لأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لا يستمر إلى الأبد، ولذلك ندعوا إلى إنهاء هذه التدخلات في أسرع وقت، لأنه بمرور الوقت سوف تتضاءل فرص هاتان الدولتان في النجاح في أي مفاوضات مستقبلية وسوف تتراجع فرصهم في أقامة علاقات حسنة مع دول الجوار”.