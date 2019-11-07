اليمن: مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي: نرفض #اتفاق_الرياض ونتمسك برفض الاحتلال وأزلامه

عدن - ياسمين التهامي - صرح اليوم مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في بيان له عن أن اتفاق الرياض تمت صياغته ليعطي شرعية للاحتلال السعودي وحق إدارة الأمور المحلية,

وقال المجلس ندعو القوى الوطنية إلى الاتحاد لخلق شراكة وطنية حقيقية تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب,

ودعاء القوى الوطنية كافة إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه

وقال بأن اتفاق الرياض يجعل الوصول إلى السلطة مكافأة لمن يعتمد على قوة السلاح والغلبة

وصرح بأن الاتفاق يعطي شرعية للميليشيات المناطقية التابعة للخارج

وقال بأن اتفاق الرياض تم صياغته ليعطي شرعية للاحتلال السعودي وحق إدارة الأمور المحلية

وأكد أن المجلس يرفض أي اتفاقيات لا تستمد شرعيتها من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية و أي اتفاق لا ينص على خروج القوات الأجنبية ويحفظ استقلالنا

وأكد أن المجلس يرفض اتفاق الرياض ويتمسك برفض الاحتلال وأزلامه

وفيما يلي نص بيان مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي

بيان سياسي حول إتفاق الرياض

قال تعالى ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) صدق الله العظيم

تابعنا بعين فاحصة خلال الأيام الماضية ما يسمى بمفاوضات جدة واتفاق الرياض المنبثق عنها الذي تم توقيعه يوم امس بتاريخ 5 نوفمبر 2019 م بقصر اليمامة وبعيداً عن تفاصيل تلك المفاوضات التي لم تحصل أبدا بين طرفيها ( الشرعية – الانتقالي ) بل كانت إملاء من قبل دولتي السعودية والإمارات بشكل كلي وتفصيلي , وبعيداً أيضا عن سرد كلمات وجمل و تفاصيل بنود الاتفاق المرفوض جملة وتفصيلاً نعلن موقفنا ونوضح لشعبنا في الجنوب والعالم اجمع التالي :

1- أن مجمل الاتفاق وكثير من تفاصيله تم صياغتها لتعطي شرعية للاحتلال الأجنبي السعودي في البقاء بل وتعطيه حق إدارة الأمور حتى السيادية والتفصيلية المحلية في البلاد.

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2- بموجب ذلك الاتفاق أصبح الوصول إلى السلطة مكافأة لمن يتمنطق ويعتمد على قوة السلاح والغلبة ويستمد مشروعيته من دعم دول الخارج وليس من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية المشروعة المتعارف عليها عالمياً.

3- أن الاتفاق يعطي مشروعية للمليشيات المناطقية التابعة للخارج ويعتبرها جزءا من مؤسسات الدولة الوطنية

4- أن ذلك الاتفاق يكرس فكرة المحاصصة الفاشلة والتي كانت أحد أهم عوامل الحروب في المراحل السابقة.

وبناء على تلك المعطيات فإننا كمجلس إنقاذ وطني نرفض ذلك الاتفاق ونتمسك برفض الاحتلال وأزلامه ورفض أي اتفاق لا ينص صراحة وبوضوح على خروج القوات الأجنبية من بلادنا ويحفظ استقلالنا الوطني وقرارنا السيادي حراً مستقلاً كما نرفض أي اتفاقيات أو قرارات لا تستمد مشروعيتها من الشعب عبر الوسائل الشرعية المتعارف عليها كالانتخابات والاستفتاءات أو إجماع كل القوى الوطنية دون استثناء , كما نحذر أن ذلك الاتفاق يحمل في طياته قنابل موقوته وألغام تهدد حاضرنا ومستقبلنا بمزيد من الانقسامات والتشظي والحروب مالم يتم تدارك ذلك من قبل القوى الوطنية وبأسرع وقت, ومن هذا المنطلق فإن مجلس الإنفاذ الوطني يدعو كافة القوى الوطنية والشخصيات إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه وخلق شراكة وطنية حقيقية تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب ليكون له القول الفصل في تقرير مصيره .

مجلس الإنفاذ الوطني اليمني الجنوبي

المصدر : قناة الميادين