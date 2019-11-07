- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الرياضة يشيد باداء منتخبنا الوطني للشباب ويقدم لهم مكافأة مالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
اشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بأداء المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم وفوزه ،اليوم، على منتخب تركمانستان في افتتاح مباريات تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة الى نهائيات اسيا تحت ( 19 عاما ).
وأعلن البكري خلال اتصال هاتفي، مع البعثة عن مكافأة مالية بمبلغ سبعة ملايين ريال للبعثة، تشجيعا من الوزارة للمنتخب، معتبر الفوز خطوة أولى على طريق التأهل إلى النهائيات.
واثنى الوزير على الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في المباراة..مؤكدا أن اللاعبين تفوقوا على انفسهم وعوضوا قصر فترة الإعداد بالانضباط وتقديم الأداء الذي كفل لهم الفوز.
وأشاد بجهود الاتحاد العام لكرة القدم بقيادة أحمد العيسي، وحرصه على تذليل الصعوبات ومشاركة الكرة اليمنية في كل المحافل القارية والعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشيد باداء منتخبنا الوطني للشباب ويقدم لهم مكافأة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.