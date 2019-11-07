وزير الرياضة يشيد باداء منتخبنا الوطني للشباب ويقدم لهم مكافأة مالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

اشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بأداء المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم وفوزه ،اليوم، على منتخب تركمانستان في افتتاح مباريات تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة الى نهائيات اسيا تحت ( 19 عاما ).

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وأعلن البكري خلال اتصال هاتفي، مع البعثة عن مكافأة مالية بمبلغ سبعة ملايين ريال للبعثة، تشجيعا من الوزارة للمنتخب، معتبر الفوز خطوة أولى على طريق التأهل إلى النهائيات.

واثنى الوزير على الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في المباراة..مؤكدا أن اللاعبين تفوقوا على انفسهم وعوضوا قصر فترة الإعداد بالانضباط وتقديم الأداء الذي كفل لهم الفوز.

وأشاد بجهود الاتحاد العام لكرة القدم بقيادة أحمد العيسي، وحرصه على تذليل الصعوبات ومشاركة الكرة اليمنية في كل المحافل القارية والعربية.