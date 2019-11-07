القوات المشتركة: تتوعد ببتر يد المليشيات الحوثية ردا على استهدافهم.. بيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الساحل الغربي

أصدرت قيادات القوات المشتركة في الساحل الغربي بيان هام ، حول إستهداف مليشيات الحوثي الموالية لإيران مساء الأربعاء لمدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ، واعتبرتها جريمة ارهابية وإعلان حرب ونسف لكل الاتفاقات.



وفيما يلي ننشر نص البيان الذي نشره مركز إعلام ألوية العمالقة الجنوبية:

في تحد سافر للاتفاقات وجهود المجتمع الدولي المبذولة لاحلال السلام في اليمن، أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2019م على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في استهداف مدينة المخا في الساحل الغربي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تم التصدي لمعظمها بنجاح، وسقطت بعضها على احياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.

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وإزاء هذا العمل الاجرامي الجبان فأننا في قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، نعتبر هذا الاعتداء الارهابي اعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لاحلال السلام في اليمن..

ونحذر المليشيات الحوثية ومن يقف خلفها داعما ومساندا باننا لن نقف مكتوفي الايدي ، وسنرد الصاع صاعين ، وأن أي رهان لها في جبهة الساحل الغربي هو رهانا خاسر، سيما وقد استطاع أبطال القوات المشتركة صباح اليوم تلقين العدو درسا قاسيا، وإفشال العديد من التسلات، في محور الدريهمي وقتل وجرح العشرات منهم، محملين ميليشيات الحوثي مسؤلية هذه الاعتداءات وما قد يترتب عليها من نتائج . ونجدد العهد لشعبنا اليمني العظيم باننا سنقوم بواجبنا الوطني والديني لحماية المواطنين الذين يتعرضون لهذه الاعتداءات الإرهابية وبتر ايدي مرتكبيها ليكونوا عبرة لمن تسول لهم انفسهم المساس بارواح المواطنين الامنين وممتلكاتهم.

وامام هذه التداعيات الخطيرة نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم والمسارعة الى ادانتها صراحة واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع مرتكبيها خاصة وان هذه الاعتداءات اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح ،كما الحقت اضرارا مادية في مركز طبي ومخزن للأدوية .

ان قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي ، اذ تعزي اسر الضحايا فانها تتعهد بان دماءهم لن تذهب هدرا ، وان المجرمين لن يفلتوا من العقاب .

النصر لشعبنا اليمني العظيم ..والخزي والعار لعملاء ايران

صادر عن قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي 6 نوفمبر 2019م