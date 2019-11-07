شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 8 مسافرين واصابة آخرين في حادث مروري في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات توفي ثمانية مسافرين واصيب العشرات اليوم في حادث مروري مروع اثر تصادم حافلة نقل جماعي، وشاحنة نقل بضائع بمديرية الشرية على طريق البيضاء - صنعاء.

واكدت مصادر محلية وفاة ثمانية مسافرين كحصيلة اوليه واصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة رداع. وقالت المصادر، إن المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفى وصفت حالة البعض منهم بالخطرة، في تمالث حالات البعض للشفاء بعد تلقي العلاج، والإجراءات الصحية.

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