القائم بأعمال وزارة المياه يوجه بتحديث دراسة مشروع الصرف الصحي بعتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

وجه القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم بسرعة تحديث الدراسة الخاصة بمشروع الصرف الصحي لمدينة عتق، وبما يستوعب التوسعات الجديدة التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، لمناقشة أوضاع ونشاط مؤسسات المياه والصرف الصحي في عتق وبيحان ونصاب، وخطط رفع إنتاجية المياه.

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ومن جانب آخر، اختتمت وزارة الزراعة والري اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريب عمال الصحة الحيوانية في المجتمعات المحلية لمحافظة أبين، نفذتها الادارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، بدعم منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع جمعية الاطباء البيطريين اليمنيين، ضمن برنامج تعزيز الامن الغذائي وصمود سبل العيش الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكد مدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري بالوزارة الدكتور عبدالرحمن الخطيب، أهمية تطبيق مخرجات الدورة على ارض الواقع في المديريات المستهدفة في محافظة أبين لتحسين الخدمات الصحية للثروة الحيوانية في المجتمعات المحلية، وتفعيل دور عمال الصحة الحيوانية بالشكل المطلوب.

وأوضح ، بأن الوزارة تسعى ضمن خططها المستقبلية المساهمة في تأسيس معهد متخصص في تأهيل كوادر وسطية متخصصة بالصحة الحيوانية لتغطية العجز الموجود بالاطباء والعمال البيطريين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.

من جانبه اشار أمين جمعية الاطباء البيطريين اليمنيين الدكتور درهم شمسان، الى أهمية الدورة في اكساب العمال معارف نظرية وتطبيقية حول كيفية الحافظ على صحة القطاع الحيواني في المناطق الزراعية المستهدفة ، وتشخيص المشاكل الصحية الحيوانية لتسهيل الخدمات البيطرية في الحقول الزراعي.