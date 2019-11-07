اجتماع بتعز يقر تصحيح الاختلالات في لجنة علاج الجرحى في مصر والهند 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تعز

أقر اجتماع لقيادة محور تعز تصحيح الاختلالات في اللجنة الطبية خاصة لجنة مصر والهند مع استمرار دعم الجرحى الخاضعين للعلاج في البلدين.

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الاجتماع الذي رأسه قائد المحور اللواء سمير الصبري، ناقش إجراءات التسريع بالمعاملات المتعلقة بتسليم المرتبات المتوقفة منذ 3 أشهر وتعزيز الجهود الرامية لرفع الجاهزية واليقظة في الجبهات وإفشال محاولات العدو المتربص بالمدينة وأبنائها وكسر الحصار وصولا إلى تحقيق النصر.

وشدد الاجتماع على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم السماح لاي كان بالعبث بوحدة الصف في المحافظة.. مؤكدا تلاحم الجيش مع السلطة المحلية للدفع بعملية التحرير كأولوية لدى قوات الجيش الوطني وتخليص المحافظة من المعاناة القائمة.

وبارك الاجتماع التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي واعتبره محطة جديدة للامن والاستقرار وتركيز الجهود للقضاء على مليشيا الحوثي الانقلابية.