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تنفيذي مأرب يناقش تقرير مكتب الزراعة بالمحافظة

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اليمن العربي - مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

تنفيذي مأرب يناقش تقرير مكتب الزراعة بالمحافظة

الخليج 365 - مأرب

بارك المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه اليوم توقيع اتفاق الرياض المبني على المرجعيات الثلاث من اجل توحيد الصف الوطني لإنهاء الانقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها.

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الاجتماع الذي ترأسه وكيل المحافظة بحضور وزير الاوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية ووكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، ثمن الجهود التي بذلتها القيادة من اجل راب الصدع اليمني والدعم الواسع الذي تقدمه للشعب اليمني والحكومة الشرعية لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستعادة مؤسسات الدولة واعادة اعمار اليمن.

 

وكان المجتمعون قد استمعوا الى تقرير الانجاز لمكتب الزراعة والري بالمحافظة قدمه المدير العام المهندس سيف الولص والذي تضمن الانجازات التي حققها المكتب خلال الاشهر الماضية من العام الجاري والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات الحلول والمعالجات من اجل الارتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني بالمحافظة.

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