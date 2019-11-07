بلجيكا تتوعد بطرح قضية خزان "صافر" على مجلس الامن الدولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات اطلع سفير اليمن في بروكسيل محمد طه مصطفى اليوم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي صامويل كوجولاتي على الوضع الخطير للخزان العائم (صافر) قبالة سواحل الحديدة والذي قد يتسبب في كارثة بيئية كبيرة تشمل البحر الأحمر والبحار المجاورة.

وتطرق السفير الى رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لخبراء الأمم المتحدة بتفقده الخزان وصيانته.. معربا عن تطلع الحكومة اليمنية لتحرك دولي للضغط على الميليشيا للسماح بصيانة الخزان. من جانبه أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أنه سيثير الموضوع أثناء اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديدية ريندرز لطرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي من خلال عضوية بلاده في المجلس.

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