اختتام دورة تدريبية عن الصحة الحيوانية بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

اختتمت وزارة الزراعة والري اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريب عمال الصحة الحيوانية في المجتمعات المحلية لمحافظة أبين، نفذتها الادارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، بدعم منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع جمعية الاطباء البيطريين اليمنيين، ضمن برنامج تعزيز الامن الغذائي وصمود سبل العيش الممول من الاتحاد الأوروبي.

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وأكد مدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري بالوزارة الدكتور عبدالرحمن الخطيب، أهمية تطبيق مخرجات الدورة على ارض الواقع في المديريات المستهدفة في محافظة أبين لتحسين الخدمات الصحية للثروة الحيوانية في المجتمعات المحلية، وتفعيل دور عمال الصحة الحيوانية بالشكل المطلوب.

وأوضح ، بأن الوزارة تسعى ضمن خططها المستقبلية المساهمة في تأسيس معهد متخصص في تأهيل كوادر وسطية متخصصة بالصحة الحيوانية لتغطية العجز الموجود بالاطباء والعمال البيطريين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.

من جانبه اشار أمين جمعية الاطباء البيطريين اليمنيين الدكتور درهم شمسان، الى أهمية الدورة في اكساب العمال معارف نظرية وتطبيقية حول كيفية الحافظ على صحة القطاع الحيواني في المناطق الزراعية المستهدفة ، وتشخيص المشاكل الصحية الحيوانية لتسهيل الخدمات البيطرية في الحقول الزراعي.