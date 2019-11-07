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داغم يؤكّد أهمية تفعيل المعاهد الفنية والبحرية في عدن

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

داغم يؤكّد أهمية تفعيل المعاهد الفنية والبحرية في عدن

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الخليج 365 - عدن

تفقد المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور عبدالله داغم، أوضاع المعهد الفني التجاري والمعهد البحري في مديرية خورمكسر.

واكد داغم على أهمية تفعيل دور المعاهد للنهوض بهما من حالة الركود التي عانت منه طوال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الصعبة، مشددا على حرص الصندوق  لدعم المعاهد  بما يمكنها من تأدية دورها الريادي في تأهيل وتدريب الشباب.

واطلع على سير أعمال تنفيذ الدورات التدريبية في مجالات صيانة التكييف والتبريد وصيانة القطع البحرية والرخصة الدولية والكوافير، واستمع من مدير المعهد الفني التجاري جلال الهلال وعميد المعهد البحري عبدالله احمد باعامر، إلى سير التدريب للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 2019.

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